Gigantes remontan para superar 7-5 a Dodgers tras 6 innings en blanco

Wilmer Flores (derecha), de los Gigantes de San Francisco, corre las bases tras sacudir un bambinazo de dos carreras, ante la mirada del segunda base de los Dodgers de Los Ángeles Miguel Vargas, en el séptimo inning del juego de la MLB que enfrentó a ambos equipos, el 16 de junio de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.