Garland anota 28 para los Cavaliers en triunfo de 108-100 sobre Pistons en el In-Season

El escolta de los Cavaliers de Cleveland Evan Mobley (izquierda) traslada mientras es defendido por el alero de los Pistons de Detroit Marvin Bagley III, en la segunda mitad del juego del torneo In-Season de la NBA, el viernes 17 de noviembre de 2023, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.