Galtier comparece en juicio tras acusaciones de racismo cuando estuvo al frente del Niza

ARCHIVO - Foto del 8 de marzo del 2023, el entrenador del Paris Saint-Germain Christophe Galtier en la banda durante el encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich. El viernes 15 de diciembre del 2023, Galtier comparece en juicio acusado de racismo cuando estaba al frente del Niza. (AP Foto/Andreas Schaad, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved