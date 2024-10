Gago, nuevo DT de Boca Juniors: 'Actué de manera correcta con Chivas'

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fernando Gago posa con la casaca de Boca Juniors durante su presentación como nuevo entrenador del equipo en Buenos Aires, Argentina. Lunes 14 de octubre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)

Gago aclaró que “recibí la llamada el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea y el que no, que no me crea. Se habló durante demasiado tiempo...tomé la decisión que creía mejor para mí”.