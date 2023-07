Fuente AP: Young pacta con Panthers por 4 años y 38 millones totalmente garantizados

ARCHIVO - El quarterback Bryce Young, de los Panthers de Carolina, asiente con un gesto durante el minicampamento para novatos de la NFL, el viernes 12 de mayo de 2023, en Charlotte, Carolina del Norte. Los Panthers están contando con la primera selección global del draft, Bryce Young, para ponerle fin a una sequía de cinco años sin playoffs. (AP Foto/Chris Carlson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved