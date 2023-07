Fuente AP: Junta de Gobierno de la NBA aprueba venta de los Hornets de Jordan

ARCHIVO - Michael Jordan, dueño de los Hornets de Charlotte, habla ante los medios de comunicación sobre recibir el Juego de Estrellas de la NBA, durante una conferencia de prensa el 12 de febrero de 2019, en Charlotte, Carolina del Norte. El Cuerpo de Gobernadores de la NBA aprueba la venta de Jordan de los Hornets de Charlotte a un grupo de propietarios encabezado por Gabe Plotkin y Rick Schnall, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema que habló con The Associated Press el domingo 23 de julio de 2023. (AP Foto/Chuck Burton, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved