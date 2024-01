Fuente AP: Jordan Hicks y Gigantes se arreglan por 4 años y 44 millones de dólares

ARCHIVO - Jordan Hicks, relevista de los Azulejos de Toronto, lanza durante el juego de béisbol en contra de los Rojos de Cincinnati, el 18 de agosto de 2023. El agente libre llegó a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por cuatro años y 44 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento directo de la negociación a The Associated Press el viernes 12 de enero de 2024. (AP Foto/Jeff Dean, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.