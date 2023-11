FUENTE AP: Browns probarán a Flacco, Jugador Más Valioso de Super Bowl, tras lesión de Watson

ARCHIVO - Joe Flacco, quarterback de los Jets de Nueva York, calienta previo al partido de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 8 de enero de 2023, en Miami Gardens. Quien fuera el Jugador Más Valioso de un Super Bowl se probará con los Browns de Cleveland el viernes 17 de noviembre de 2023, dijo una persona con conocimiento de la visita a The Associated Press. Flacco, de 38 años, podría ser una opción para los Browns, que se quedaron sin Deshaun Watson por la temporada por lesión. (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.