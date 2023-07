Fórmula Uno: Sergio "Checo" Pérez seguirá con Red Bull en el 2024

"Nuestros pilotos serán Max y "Checo" el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva y creo firmemente que Daniel (Ricciardo) quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025", detalló Horner en una entrevista concedida a The F1 Nations Podcast.

Pese a los comentarios y críticas que han surgido luego de las últimas carreras, el tapatío se mantiene tranquilo, "Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso. Estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto", soltó bastante sereno el "Checo" Pérez.