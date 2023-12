Fluminense se imponen al Al Ahly 2-0 en semifinales del Mundial de Clubes

Jhon Arias, centro, de Fluminese, celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante las semifinales del Mundial de Clubes entre Fluminense FC y Al Ahly FC el el estadio Rey Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudí, el lunes 18 de diciembre de 2023. (AP Photo/Manu Fernandez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved