Flowers anota por aire y por tierra y los Ravens dominan 20-10 a los Chargers

Lamar Jackson (8), quarterback de los Ravens de Baltimore, corre para escapar de la presión de los linebackers de los Chargers de Los Ángeles, Khalil Mack (52) y Tuli Tuipulotu (45) durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved