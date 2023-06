Final de Liga de Campeones vuelve a Estambul tras retrasos por pandemia

Peatones caminan a un costado de un enorme trofeo de la Liga de Campeones en Taksim square, en Estambul, el jueves 8 de junio de 2023. Manchester City jugará contra Inter de Milán la final de la Liga de Campeones el sábado 10 de junio en Estambul. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved