Final de la AFC, un reencuentro entre John Harbaugh y Andy Reid

ARCHIVO - John Harbaugh, izquierda, head coach de los Ravens de Baltimore, y Andy Reid, entrenador de los Chiefs de Kansas City, platican previo a un partido de la NFL, el domingo 19 de septiembre de 2021. Harbaugh y Reid coincidieron con los Eagles de Filadelfia y el domingo se enfrentarán en el juego de campeonato de la AFC. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.