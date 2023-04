Filis, de la mano de Nola, vencen 3-1 a Astros

Brandon Marsh, derecha, de los Filis de Filadelfia, pega sencillo productor mientras el receptor de los Astros de Houston, Martin Maldonado, se queda esperando el lanzamiento durante la séptima entrada del juego de béisbol, el viernes 28 de abril de 2023, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.