Filis extienden por un año el contrato del mánager Rob Thomson

ARCJHIVO - Rob Thomson, mánager de los Filis de Filadelfia, camina rumbo al montículo durante la cuarta entrada del Juego 1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional en contra de los Bravos de Atlanta, el 7 de octubre de 2023, en Atlanta. Los Filis anunciaron el lunes 4 de diciembre de 2023 que habían extendido el contrato de Thomson hasta la temporada 2025 después de que los llevó a dos viajes a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. (AP Foto/John Bazemore, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.