Festejan inclusión de Boston como escenario de la Copa del Mundo

Martha J. Sheridan, prseidenta y directora general de Meet Boston, a la izquierda, y Brian Bilello, presidente de Boston Soccer 2026, y del Revolution de Nueva Inglaterra, permanecen delante de un logotipo proyectado en una pantalla como parte de la marca local con motivo de los partidos de la Copa del Mundo 2026 que tendrán lugar en la ciudad, durante una ceremonia en Boston, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved