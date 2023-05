Falleció Vida Blue, ganó 3 Series Mundiales con Oakland

Los Atléticos informaron que Blue murió el sábado, pero no dieron a conocer la causa del deceso. Blue necesitó usar un bastón para poder desplazarse durante el 50mo aniversario del campeonato de los Atléticos en 1973 el 16 de abril.

“Estaba de buen ánimo. Tan afable. Muy cariñoso”, dijo su ex compañero Reggie Jackson en una entrevista con The Associated Press el domingo. “No sentía a gusto con tanta gente".