Falleció la estadounidense Tori Bowie, medallista olímpica

ARCHIVO - Tori Bowie recibe la medalla de oro tras ganar los 100 metros femeninos del Mundial de atletismo, el 7 de agosto de 2017, en Londres. Bowie ha fallecido, según informó su agencia de representación y la federación estadounidense de atletismo. Tenía 32 años. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.