Fallece el quarterback Frank Ryan, quien llevó a Cleveland a su último título en 1964

ARCHIVO - Foto del 27 de diciembre de 1964, el quarterback de los Browns de Cleveland Frank Ryan hace un gesto a la cámara mientras habla con reporteros tras superar a los Colts de Indianápolis por el título. El martes 2 de enero del 2024 anuncian el fallecimiento de Frank Ryan. (AP Foto/Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.