Falcons contratan a Morris como entrenador en jefe, dejan pasar a Belichick

ARCHIVO - El coordinador defensivo de los Rams de Los Ángeles, Raheem Morris, observa a los jugadores prepararse para un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cardinals de Arizona el 3 de octubre de 2021, en Inglewood, California. Los Falcons de Atlanta contrataron a Morris como su entrenador en jefe después de una búsqueda exhaustiva que incluyó al seis veces ganador del Super Bowl, Bill Belichick, dijo a The Associated Press el jueves 25 de enero de 2024 una fuente cercana a la decisión. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)