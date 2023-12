FA abre expediente disciplinario a Man City luego que Haaland y otros jugadores encaran a árbitro

Erling Haaland, de Manchester City, reacciona después de que Dejan Kulusevski anotara el tercer gol de Tottenham, durante el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester City y Tottenham Hotspur en el estadio Etihad, en Manchester, Inglaterra, el domingo 3 d diciembre de 2023. (AP Foto/Dave Thompson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved