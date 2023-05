F1 dispuesta a tener de vuelta el Gran Premio de Francia

ARCHIVO - Foto del 2 de marzo del 2023, el director ejecutivo de la F1 Stefano Domenicali en el Circuito Internacional de Bahrein. El sábado 6 de mayo del 2023, Domenicali dice estar abierto a que regrese el Gran Premio de Francia. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved