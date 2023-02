Escándalo en la Fórmula 1: se filtraron los millones que pagan los pilotos y equipos por los puntos ganados en 2022

Esto despertó una polémica entre los pilotos y de hecho generó la bronca del bicampeón mundial, Max Verstappen. “Creo que es una cantidad absurda y desmesurada. No me parece bien que paguemos tanto. Eso no ocurre en otros deportes. Y además, cada vez hay más carreras, por lo que cada vez se consiguen más puntos”, disparó el neerlandés a la cadena austriaca ServusTV, que es propiedad de Red Bull, el equipo en el que corre el vigente monarca de 25 años. “Me temo que tenemos que pagarla, si no me equivoco de contrato”, confirmó Helmut Marko, ex piloto y asesor deportivo de la escudería.