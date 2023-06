En Roland Garros, Sabalenka se niega a contestar preguntas sobre la guerra en Ucrania

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, saca en contra de Iryna Shymanovich, también de Bielorrusia, durante el partido de segunda ronda del Abierto de Francia, en el estadio de Roland Garros, en París, el miércoles 31 de mayo de 2023. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved