En desventaja 3-1 frente al Heat, Celtics se aferran a la esperanza

Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, ataca la canasta sobre Bam Adebayo (13) durante la segunda mitad del Juego 4 de las finales de la Conferencia Este, en los playoffs del baloncesto de la NBA, el martes 23 de mayo de 2023, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.