El rediseño del Mundial de Clubes de FIFA podría cambiar el fútbol y provocar a los jugadores

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, sonríe durante una sesión ligera de entrenamiento de su equipo en el estadio Rey Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudí, el lunes 18 de diciembre de 2023. Urawa Reds jugará contra Manchester City en semifinales de la última edición con el formato actual el martes 19 de diciembre, antes de la renovación del torneo, que se jugará con 32 equipos. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved