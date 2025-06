El poder regresa a Filadelfia: Filis aplastan 7-2 a los Cachorros con jonrones y ponches

Alec Bohm, derecha, de los Filis de Filadelfia, celebra con el coach de tercera base Dusty Wathan después de batear un jonrón contra Génesis Cabrera, lanzador de los Cachorros de Chciago, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 11 de junio de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved