El mal tiempo retrasa la llegada de los Pacers a Oklahoma City para las Finales de la NBA

El entrenador en jefe de los Pacers de Indiana, Rick Carlisle (derecha), da indicaciones a los jugadores en la cancha mientras el entrenador asistente Lloyd Pierce (extrema izquierda) conversa con el base Tyrese Haliburton (0) durante el tercer cuarto del Juego 5 de las finales de la Conferencia Este de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el jueves 29 de mayo de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.