El líder PSG golea 4-1 al Lyon, pese a jugar sin Mbappé; Mónaco vence 2-0 al Brest y es segundo

El brasileño del PSG Lucas Beraldo (izquierda) celebra junto al delantero Gonçalo Ramos luego de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Liga de Francia ante el Lyon en el Parque de los Príncipes, en París, el domingo 21 de abril de 2024. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved