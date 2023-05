El líder Evenepoel abandona el Giro tras dar positivo por COVID

“Lamento mucho tener que abandonar la carrera”, dijo Evenepoel. “Como parte del protocolo del equipo, me hice una prueba de rutina, y desafortunadamente salí positivo”.

El belga de 45 años había quedado con una ventaja de 45 segundos sobre el galés Geraint Thomas, el nuevo líder general y corredor del equipo Ineos Grenadiers. Primoz Roglic, señalado como el rival más fuerte de Evenepoel, se encuentra dos segundos atrás.

Evenepoel, quien ganó la Vuelta a España el año pasado, ha tenido mucha mala suerte en Italia.

Quedó fuera del Giro de 2021 tras estrellarse, la única participación previa en la ronda italiana. Esa fue la primera competencia de Evenepoel tras sufrir un aparatoso accidente el año anterior, precipitándose de un puente de piedra por un barranco, acabando con la fractura del pelvis al caerse por el costado de un puente.

Ello también ocurrió en Italia, en el Tour de Lombardía.

El domingo, Evenepoel se impuso por un estrecho margen en la más larga de las tres cronometradas individuales de la carrera. Superó a Thomas por apenas un segundo en una ruta llana casi en su totalidad, de 35 kilómetros (22 millas), entre Savignano Sul Rubicone y Cesena cerca de la costa del Adriático.

“Creo que no lo hice muy bien", dijo Evenopoel tras la victoria. "Empecé demasiado rápido y mi segunda parte no fue tan buena... Es otra victoria de etapa, pero no fue mi mejor contrarreloj”.

El Giro tendrá el lunes su primer día de descanso. La carrera se reanudará el martes con una décima etapa en la que sobresalen dos puertos de montaña, uno de segunda categoría y otro de cuarta, al cubrir 196 kilómetros que saldrá en Scandiano y acabará en Viareggio en la costa de la Toscana.

La ronda italiana acabará en Roma el 28 de mayo.

FUENTE: Associated Press