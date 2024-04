El caso de O.J. Simpson todavía refleja la división racial de Estados Unidos

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de octubre de 1995, el abogado Johnnie Cochran Jr. sostiene a O.J. Simpson mientras se lee el veredicto de no culpabilidad en una sala del tribunal de Los Ángeles durante su juicio en Los Ángeles. Los abogados defensores F. Lee Bailey, izquierda, y Robert Kardashian miran. O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Myung J. Chun/Los Angeles Daily News via AP, Pool, archivo) AP1995

ARCHIVO - Justin Barker, izquierda, y su colega Juan Borrego reaccionan al escuchar el veredicto en el caso de O.J. Simpson en Miami en una fotografía del 3 de octubre de 1995.Para muchas personas lo suficientemente mayores como para recordar el juicio por asesinato de O.J. Simpson, su exoneración en 1994 fue un momento decisivo en su comprensión de la raza, las fuerzas del orden y la justicia. Casi tres décadas después, sigue reflejando las diferentes realidades de los estadounidenses blancos y negros. (Foto AP/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.