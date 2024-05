El béisbol, casi desconocido en Perú, se convierte en refugio de niños y sus familiares venezolanos

El entrenador de béisbol Franklin López muestra a los jóvenes migrantes venezolanos cómo lanzar una pelota durante una sesión de entrenamiento en un parque público de la zona de Comas, a las afueras de Lima, Perú, el jueves 2 de mayo de 2024. Inmigrantes, en su mayoría venezolanos, han abierto cinco academias de béisbol en la capital de Perú. (AP Foto/Martin Mejia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved