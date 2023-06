EEUU será sede del Mundial de Clubes 2025, la primera edición con 32 equipos

En foto del 11 de junio del 2023, el técnico del Manchester City Pep Guardiola le da un beso al trofeo de campeón de la Liga de Campeones al vencer al Inter de Milán en la final en Estambul. El viernes 23 de junio del 2023, anuncian que Estados Unidos recibirá la edición 2025 del Mundial de Clubes. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved