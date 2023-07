Dusty Baker le compra blazers a sus coaches del Juego de Estrellas

Dusty Baker, mánager de los Astros de Houston, sonríe con el abridor de la Liga Americana, Gerrit Cole, de los Yanquis de Nueva York, durante la conferencia de prensa del Juego de Estrellas, el lunes 10 de julio de 2023, en Seattle. El Juego de Estrellas se jugará el martes 11 de julio. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.