Dortmund sufre otra derrota ante el Augsburgo y el Leipzig encabeza la Bundesliga

Los jugadores del Borussia Dortmund se paran en el campo abatidos al final del partido de fútbol de la Bundesliga entre el FC Augsburgo y el Borussia Dortmund en el WWK-Arena, Augsburgo, Alemania, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved