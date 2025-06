Don Nelson recibe el Premio Chuck Daly a la trayectoria en las Finales de la NBA

El galardonado con el premio Chuck Daly por trayectoria, Don Nelson, centro, posa con David Fogel, izquierda, directivo de la NBA, y el head coach de los Pacers de Indiana, Rick Carlisle, derecha, durante la conferencia de prensa previa al segundo juego de las Finales de la NBA entre los Pacers de Indiana y el Thunder de Oklahoma City, el domingo 8 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.