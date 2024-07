Dominicano Pinales tiene un contundente inicio en su camino hacia gloria olímpica

El dominicano Cristian Pinales celebra después de vencer al tailandés Weerapon Jongjoho en su combate de 16vos de final en la categoría de 80 kilogramos de los Juegos Olímpicos, el sábado 27 de julio de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved