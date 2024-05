Dominic Thiem anuncia que se retirará al final de la temporada

ARCHIVO - Foto del 13 de septiembre del 2020, el austriaco Dominic Thiem sostiene el trofeo tras ganar el U.S. Open al vencer a Alexander Zverev. El viernes 10 de mayo del 2024, Thiem anuncia que se retirará al final de la temporada. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.