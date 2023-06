Domingo Germán de los Yanquis lanza el 1er juego perfecto desde 2012. Es el 24to en la historia

El dominicano de los Yanquis de Nueva York Domingo Germán lanza en la séptima entrada del juego ante los Atléticos de Oakland el miércoles 28 de junio del 2023. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Domingo Germán de los Yanquis de Nueva York alza la pelota tras lanzar un juego perfecto ante los Atléticos de Oakland, el miércoles 28 de junio de 2023, en Oakland. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Domingo Germán de los Yanquis de Nueva York recibe un baño de agua tras lanzar un juego perfecto ante los Atléticos de Oakland, el miércoles 28 de junio de 2023, en Oakland. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved