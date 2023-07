Doble de Outman en 10mo completa la remontada de Dodgers ante Azulejos

Kevin Kiermaier, de los Azulejos de Toronto, recibe la felicitación de sus compañeros en la banca tras anotar en un jonrón de dos carreras de Bo Bichette en el tercer inning del juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Dodgers de Los Ángeles, el 25 de julio de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved