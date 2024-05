Doble de Casey Schmitt deja tendidos a Rojos con triunfo 6-5 de Gigantes en extra innings

Casey Schmitt, centro, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por sus compañeros de equipo después de conectar un doble por regla para la victoria sobre los Rojos de Cincinnati en la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 12 de mayo de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved