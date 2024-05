Doble de 2 carreras de Blackmon en la 8va lleva a Rockies a vencer 4-2 a Rangers

Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, sigue el vuelo de la pelota de un doble que imphlsó dos carreras ante el relevista de los Rangers de Texas, Yerry Rodríguez, en la octava entrada del juego de béisbol el viernes 10 de mayo de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.