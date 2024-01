Djokovic sufre para superar al debutante Prizmic al abrir la defensa de su título de Australia

La canadiense Leylah Fernández hace una devolución a la checa Sara Bejlek, durante la primera ronda del Abierto de Australia, el domingo 14 de enero de 2024 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El italiano Jannik Sinner hace una devolución al holandés Botic van de Zandschulp en la primera ronda del Abierto de Australia, el domingo 14 de enero de 2024 (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ruso Andrey Rublev reacciona en su partido de primera ronda contra el brasileño Thiago Seyboth Wild en el Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic celebra tras llevarse el tercer set del partido contra Dino Prizmic durante la primera ronda del Abierto de Australia, el domingo 14 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved