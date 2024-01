Djokovic sufre ante Fritz para alcanzar su 11ma semifinal del Abierto de Australia

Coco Gauff, de Estados Unidos, celebra después de superar a Marta Kostyuk, de Ucrania, en su partido de cuartos de final en el torneo de tenis Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el martes 23 de enero de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic devuelve ante Taylor Fritz en el partido por los cuartos de final del Abierto de Australia, el martes 23 de enero de 2024. (AP Foto/Louise Delmotte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner reacciona tras llevarse el segundo set en su victoria ante Andrey Rublev en los cuartos de final del Abierto de Australia, el miércoles 24 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved