Djokovic lamenta sus errores en la final en Wimbledon

That other point Djokovic mentioned? The other regret? That miss was even more surprising — especially coming from a guy who has made a career of making shot after shot and waiting for his opponents to mess up.

“Logré reagruparme y recuperar el momento a la mitad del. cuarto (set), aseguró Djokovic. ”Sentía que el péndulo se inclinó hacia mí. Esa era mi oportunidad. Ese punto de quiebre y lo fallé".

FUENTE: Associated Press