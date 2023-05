Díaz y Profar lideran a Rockies sobre Marlins 5-3

El jugador de los Rockies de Colorado Elias Diaz hace un gesto mientras cruza el plato tras pegar un jonrón solitario ante los Marlins de Miami Edward Cabrera en el sexto inning del juego de béisbol el lunes 22 de mayo de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.