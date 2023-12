Diamondbacks presentan a Eduardo Rodríguez y descartan temor por llegada de Ohtani a Dodgers

ARCHIVO - Foto del 7 de septiembre del 2023, el abridor de los Tigres de Detroit, el venezolano Eduardo Rodríguez lanza en el encuentro ante los Yanquis de Nueva York. El miércoles 6 de diciembre del 2023, Rodríguez firma con los Diamondbacks. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.