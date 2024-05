Diamondbacks ganan 6-5 a Rojos con un sencillo de dos carreras de Newman en el noveno

El segunda base de los Diamondbacks de Arizona Ketel Marte, a la izquierda, elimina al campocorto de los Rojos de Cincinnati Elly De La Cruz, a la derecha, en el séptimo inning de su juego de béisbol el lunes 13 de mayo de 2024 en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved