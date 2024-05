Devers establece récord con Medias Rojas con su 6to juego al hilo conectando cuadrangular

El dominicano de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers celebra con el entrenador de tercera base Kyle Hudson (84) luego de su cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Rays de Tampa Bay Taj Bradley durante la cuarta entrada del juego de béisbol, el lunes 20 de mayo de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.