DeLuca sigue encendido con cuadrangular y cuatro remolcadas en triunfo de Rays 8-2 sobre Rays

Jonny DeLuca, izquierda, de los Rays de Tampa Bay, celebra su jonrón de dos carreras contra el relevista de Medias Blancas de Chicago, Jared Shuster, con el coach de tercera Brady Williams durante la quinta entrada del juego de béisbol del lunes 6 de mayo de 2.24, en San Petersburgo, Florida.